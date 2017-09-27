Игроки клуба ВХЛ доставлены в больницу

Восемь хоккеистов клуба Высшей лиги, игроков «Нефтяника», были доставлены в больницу сразу после матча со «СКА-Нева» — сообщает главный тренер команды Ильнур Гизатуллин. Игрокам оказана медицинская помощь. Причина госпитализации уточняется.

Врачи, проводившие осмотр хоккеистов, предполагают, что причиной плохого самочувствия могло стать отравление, либо поражение вирусной инфекцией. Тренер «Нефтяника» сообщил, что накануне матча некоторые игроки выписались из больницы. В итоге на лёд в матче с петербургским «Динамо» вышли всего 15 человек, четверо из которых жаловались на повышенную температуру. Гизатуллин назвал подобную меру «вынужденным решением».

«Нефтяник» потерпел поражение в двух встречах с командами Санкт-Петербурга, лишившись лидерских позиций в турнирной таблице ВХЛ.