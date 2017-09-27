Происшествия

София Познышева
27 Сентября, 2017 19:11

Игроки клуба ВХЛ доставлены в больницу

Алметьевский хоккейный клуб «Нефтяник».
Источник: dixinews.ru
#спорт

#хоккей

#больница
Санкт-Петербург, 27 Сентября - DIXINEWS.

Восемь хоккеистов клуба Высшей лиги, игроков «Нефтяника», были доставлены в больницу сразу после матча со «СКА-Нева» — сообщает главный тренер команды Ильнур Гизатуллин. Игрокам оказана медицинская помощь. Причина госпитализации уточняется.

Врачи, проводившие осмотр хоккеистов, предполагают, что причиной плохого самочувствия могло стать отравление, либо поражение вирусной инфекцией. Тренер «Нефтяника» сообщил, что накануне матча некоторые игроки выписались из больницы. В итоге на лёд в матче с петербургским «Динамо» вышли всего 15 человек, четверо из которых жаловались на повышенную температуру. Гизатуллин назвал подобную меру «вынужденным решением».

«Нефтяник» потерпел поражение в двух встречах с командами Санкт-Петербурга, лишившись лидерских позиций в турнирной таблице ВХЛ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Тюменские биатлонисты, после допинг-скандала, получили высшее спортивное звание
Международный марафон пройдет в Уфе
«Самара Арена» готова на 71%
Читайте в рубрике:
В ДНР произошло покушение на министра доходов и сборов
На миссию ОБСЕ спустили собак украинские пограничники
В США третий день проходят акции протеста, применён слезоточивый газ

Ален Делон перенес экстренную операцию
На выставке в Токио представили невероятно реалистичного робота-андроида
Каталонцы готовятся проголосовать за независимость
Китай сдал в аренду Индонезии двух больших панд
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе
За рубежом, 29 Сентября, 17:04.
США намерены прекратить выдачу виз на Кубе
Украина, 29 Сентября, 16:08.
Порошенко намерен подать в суд на Россию за строительство Керченского моста
Ростов-на-Дону , 28 Сентября, 23:08.
Акция в сдачи крови для онкобольных детей пройдёт в Ростове
Уфа, 28 Сентября, 20:29.
Экономический форум ШОС открылся в Уфе
Москва, 27 Сентября, 21:25.
Россия досрочно завершила процесс ликвидации химоружия
Санкт-Петербург, 27 Сентября, 19:11.
Игроки клуба ВХЛ доставлены в больницу
Уфа, 27 Сентября, 17:49.
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдёт в Уфе
Украина, 27 Сентября, 09:03.
В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ
США, 27 Сентября, 08:07.
В США строят 9-метровые образцы будущей стены с Мексикой
За рубежом, 27 Сентября, 07:00.
Китайские производители товаров от Иванки Трамп попали во внимание СМИ
Российская Федерация, 26 Сентября, 22:38.
Волну "телефонного терроризма" по России запустил боевик ИГ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия