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София Познышева
27 Сентября, 2017 17:49

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдёт в Уфе

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино.
Источник: dixinews.ru
#кино

#фестиваль

#фильм
Уфа, 27 Сентября - DIXINEWS.

28 сентября в столице Республики Башкортостан состоится открытие Международного Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. Уфимцы смогут увидеть новейшие продукты индустрии вместе с жителями ещё 210 городов в разных странах мира.

В этом году Манхэттенский фестиваль отметит свой двадцатилетний юбилей. Одновременно с Россией самые достойные короткометражные ленты увидят ещё 180 тысяч зрителей на шести континентах в 143 странах.

Лучшую из представленных работ этого года также выберут зрители путём голосования. В пресс-службе администрации города сообщают, что в этом году оргкомитет Манхэттенского фестиваля решил упразднить работу жюри и отдать карт-бланш аудитории. При входе в кинозал на площадке проведения фестиваля каждый получит бланк для голосования, в котором будет необходимо отметить одну наиболее понравившуюся картину. Подсчитав голоса всех зрителей, организаторы сумеют назвать лучший короткометражный фильм 2017 года.

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