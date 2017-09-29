Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдёт в Уфе

28 сентября в столице Республики Башкортостан состоится открытие Международного Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. Уфимцы смогут увидеть новейшие продукты индустрии вместе с жителями ещё 210 городов в разных странах мира.

В этом году Манхэттенский фестиваль отметит свой двадцатилетний юбилей. Одновременно с Россией самые достойные короткометражные ленты увидят ещё 180 тысяч зрителей на шести континентах в 143 странах.

Лучшую из представленных работ этого года также выберут зрители путём голосования. В пресс-службе администрации города сообщают, что в этом году оргкомитет Манхэттенского фестиваля решил упразднить работу жюри и отдать карт-бланш аудитории. При входе в кинозал на площадке проведения фестиваля каждый получит бланк для голосования, в котором будет необходимо отметить одну наиболее понравившуюся картину. Подсчитав голоса всех зрителей, организаторы сумеют назвать лучший короткометражный фильм 2017 года.