Армия и оружие

Алексей Мирный
27 Сентября, 2017 09:03

В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ

Пожар военных складах в Харьковской области Украины произошедший в марте 2017 года.
Источник: DixiNews
#вооружения

#ВСУ

#боеприпасы
Украина, 27 Сентября - DIXINEWS.

Взрывы на воинских складе в Калиновке, что в Винницкой области, отмечены только на площадке, где хранятся танковые боеприпасы. Об этом заявил в среду утром Богдан Сеник - руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"У меня есть информация, что взрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", - рассказал в эфире канала "112 Украина" представитель военного ведомства. Однако Сеник опроверг, ранее поступившие сообщения о том, что якобы в Калиновке хранятся химические вещества.

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