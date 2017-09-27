В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ

Взрывы на воинских складе в Калиновке, что в Винницкой области, отмечены только на площадке, где хранятся танковые боеприпасы. Об этом заявил в среду утром Богдан Сеник - руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"У меня есть информация, что взрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", - рассказал в эфире канала "112 Украина" представитель военного ведомства. Однако Сеник опроверг, ранее поступившие сообщения о том, что якобы в Калиновке хранятся химические вещества.