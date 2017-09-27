Политика

Алексей Мирный
27 Сентября, 2017 08:07

В США строят 9-метровые образцы будущей стены с Мексикой

В США строят 9-метровые образцы будущей стены с Мексикой.
Источник: Getty Images
#таможня

#Трамп

#Мексика
США, 27 Сентября - DIXINEWS.

Строительство восьми образцов различных барьеров, которые предназначены для установки на границе США с Мексикой, началось в городе Сан-Диего во вторник. Об этом сообщили специалисты Службы таможенного и пограничного контроля Соединённых Штатов.

Четыре данных образца построят из бетона, а остальные - из другого состава, о котором на данный момент не сообщается. Все конструкции будут от 5 до 9 метров в высоту. "Завершение строительства образцов ожидается в течение 30 дней", - отмечается в сообщении таможенников.

Напомним, данная стена, которая должна появиться на границе с Мексикой - это одно из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа на президентских выборах. Соответствующий указ о создании такой стены им уже подписан.

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