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Алексей Мирный
27 Сентября, 2017 07:00
Китайские производители товаров от Иванки Трамп попали во внимание СМИ
Иванка Трамп
Источник: DixiNews
За рубежом, 27 Сентября - DIXINEWS.
Данное, обстоятельство по мнению журналистов Associated Press мешает в получении данных о том, использует ли власть КНР свои бизнес-связи с предприятием дочери президента США, чтобы оказывать влияние на Белый дом.
Названия тех компаний, которые занимаются производством и перевозкой товаров бренда, принадлежащего дочери президента США Иванки Трамп, с начала этого года стали тщательно скрывать в Китае. Также, реквизиты практически 90% фирм, которые доставляют эти товары, невозможно узнать. О производителях украшений и обуви от Иванки Трамп в Китае неизвестно практически ничего.
Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, излагая результаты своего журналистского расследования.
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