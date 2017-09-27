Китайские производители товаров от Иванки Трамп попали во внимание СМИ

Данное, обстоятельство по мнению журналистов Associated Press мешает в получении данных о том, использует ли власть КНР свои бизнес-связи с предприятием дочери президента США, чтобы оказывать влияние на Белый дом.

Названия тех компаний, которые занимаются производством и перевозкой товаров бренда, принадлежащего дочери президента США Иванки Трамп, с начала этого года стали тщательно скрывать в Китае. Также, реквизиты практически 90% фирм, которые доставляют эти товары, невозможно узнать. О производителях украшений и обуви от Иванки Трамп в Китае неизвестно практически ничего.

Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, излагая результаты своего журналистского расследования.