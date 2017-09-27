Волну "телефонного терроризма" по России запустил боевик ИГ

Спецслужбы выяснили личность того, кто стоял за серией звонков с сообщениями о минировании зданий. Им оказался 28-летний житель Ставропольского края, имеющий связь с запрещённой в России террористической группировкой ИГИЛ. Подтверждение этой информации ожидается.

Некий Альберт Абрамов, гражданин России, проживал в Ставрополье, однако в 2016 году решил примкнуть к войскам ИГИЛ в Сирии. В 2017 году он совершил акт поддержки террористов и пустил по крупным городам страны «волну» сообщений о минировании мест массового скопления людей. Атака продолжалась в различных городах около двух недель. Всего было эвакуировано более 350 тысяч человек из административных зданий, образовательных учреждений, торговых центров. Проверки спецслужб не подтвердили ни одного звонка о минировании.

Информация о личности телефонного террориста передана президенту страны. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что меры по поиску зачинщиков и исполнителей теракта будут предприняты на самом высоком уровне.