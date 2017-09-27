ЧП

София Познышева
26 Сентября, 2017 22:38

Волну "телефонного терроризма" по России запустил боевик ИГ

Эвакуация в Хабаровске.
Источник: dixinews.ru
#теракт

#Сирия

#терроризм
Российская Федерация, 26 Сентября - DIXINEWS.

Спецслужбы выяснили личность того, кто стоял за серией звонков с сообщениями о минировании зданий. Им оказался 28-летний житель Ставропольского края, имеющий связь с запрещённой в России террористической группировкой ИГИЛ. Подтверждение этой информации ожидается.

Некий Альберт Абрамов, гражданин России, проживал в Ставрополье, однако в 2016 году решил примкнуть к войскам ИГИЛ в Сирии. В 2017 году он совершил акт поддержки террористов и пустил по крупным городам страны «волну» сообщений о минировании мест массового скопления людей. Атака продолжалась в различных городах около двух недель. Всего было эвакуировано более 350 тысяч человек из административных зданий, образовательных учреждений, торговых центров. Проверки спецслужб не подтвердили ни одного звонка о минировании.

Информация о личности телефонного террориста передана президенту страны. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что меры по поиску зачинщиков и исполнителей теракта будут предприняты на самом высоком уровне.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Из московского ТЦ "Охотный ряд" эвакуируют людей из-за угрозы взрыва
В Лондонском метро произошел необычный теракт
Испанская полиция нейтрализовала устроителя тракта в Барселоне
Читайте в рубрике:
Режим ЧС введён на всей территории Ростовской области
В Ростове горят более 20 подожжённых жилых домов
Пожар к западу от Волгограда потушен

Китай сдал в аренду Индонезии двух больших панд
Каталонцы готовятся проголосовать за независимость
Российские военные начали разминирование сирийского города Дейр-эз-Зор
Путин и Эрдоган обсудили прекращение сирийской войны в ходе встречи в Анкаре
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе
За рубежом, 29 Сентября, 17:04.
США намерены прекратить выдачу виз на Кубе
Украина, 29 Сентября, 16:08.
Порошенко намерен подать в суд на Россию за строительство Керченского моста
Ростов-на-Дону , 28 Сентября, 23:08.
Акция в сдачи крови для онкобольных детей пройдёт в Ростове
Уфа, 28 Сентября, 20:29.
Экономический форум ШОС открылся в Уфе
Москва, 27 Сентября, 21:25.
Россия досрочно завершила процесс ликвидации химоружия
Санкт-Петербург, 27 Сентября, 19:11.
Игроки клуба ВХЛ доставлены в больницу
Уфа, 27 Сентября, 17:49.
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдёт в Уфе
Украина, 27 Сентября, 09:03.
В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ
США, 27 Сентября, 08:07.
В США строят 9-метровые образцы будущей стены с Мексикой
За рубежом, 27 Сентября, 07:00.
Китайские производители товаров от Иванки Трамп попали во внимание СМИ
Российская Федерация, 26 Сентября, 22:38.
Волну "телефонного терроризма" по России запустил боевик ИГ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия