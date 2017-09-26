Иран возбудил уголовное дело на Павла Дурова

Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против создателя Telegram Павла Дурова. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информагентство ISNA.

Отмечается, что выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми.

Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов. "Мы активно блокируем в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. Я думаю, что настоящие причины заключаются в другом", - написал Дуров во вторник на своей странице в Twitter.