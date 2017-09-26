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Алексей Мирный
26 Сентября, 2017 21:03
Иран возбудил уголовное дело на Павла Дурова
Павел Дуров
Источник: Reuters
За рубежом, 26 Сентября - DIXINEWS.
Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против создателя Telegram Павла Дурова. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информагентство ISNA.
Отмечается, что выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми.
Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов. "Мы активно блокируем в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. Я думаю, что настоящие причины заключаются в другом", - написал Дуров во вторник на своей странице в Twitter.
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