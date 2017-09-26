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Алексей Мирный
26 Сентября, 2017 11:06
В Иркутске задержали сторонника ИГ разыскиваемого Интерполом
В Иркутске задержали сторонника ИГ разыскиваемого Интерполом.
Автор фото: Александр Рюмин
Источник: ТАСС
Иркутск, 26 Сентября - DIXINEWS.
Сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии был задержан в Иркутске сторонник организации "Исламское государство", запрещенной в России, который находился последнее время в международном розыске по линии Интерпола.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками МВД РФ, ФСБ РФ и Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий в Иркутске, задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", находившийся в международном розыске по линии Интерпола", - сказала собеседница агентства.
По словам Ирины Волк, задержанный является 30-летний уроженцем страны ближнего зарубежья. "Он успел устроиться рабочим в одну из строительных организаций в Октябрьском районе Иркутска, где его обнаружили правоохранители. Он уже арестован", - сообщила представитель Министерства внутренних дел.
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