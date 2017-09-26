Общество

Алексей Мирный
26 Сентября, 2017 12:04

Минтруд опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в России

Пилоты гражданской авиации.
Автор фото: Валерий Матыцин
#рейтинг

#статистика

#работа
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России составлен Министерством труда и социальной защиты на основе тех профессий, которые заявлены в органы службы занятости. Рейтинг составлен на период первого полугодия 2017 года.

С января 2017 года самыми высокооплачиваемыми профессии стали капитана корабля - ровно 500 тыс. руб., а также командира воздушного судна - 357 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров главный технолог золотодобывающей промышленности - 312 тыс. руб. Интересно отметить, что второй пилот самолета зарабатывает в 2 раза меньше - 180 тыс. руб. Эти данные приведены в документе опубликованном на сайте Минтруда.

В топ-10 хорошо оплачиваемых профессий вошли тренеры команд по хоккею, они получают около 300 тыс. руб., начальники участков строительства - зарплата 250 тыс., риск-менеджеры, стоматологи и инженеры-электрики - их зарплата составляет в среднем, около 200 тыс. руб. Аналитики IT-сферы, также могут получать до 190 тыс. рублей, по данным Минтруда.

По данным приведённым Росстатом, средняя зарплата по стране составляет на данный момент 38 700 рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Топ-10 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках
В Перми отмечаются худшие показатели эффективности налоговой политики
Forbes составил список 100 самых влиятельных россиян прошлого века
Читайте в рубрике:
Забайкальские шахтёры-золотоискатели начали голодовку
В Чайковском названы победители конкурса "Человек года"
Повышенную явку на выборах губернатора зафиксировали в Екатеринбурге

Ален Делон перенес экстренную операцию
На выставке в Токио представили невероятно реалистичного робота-андроида
Каталонцы готовятся проголосовать за независимость
Китай сдал в аренду Индонезии двух больших панд
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе
За рубежом, 29 Сентября, 17:04.
США намерены прекратить выдачу виз на Кубе
Украина, 29 Сентября, 16:08.
Порошенко намерен подать в суд на Россию за строительство Керченского моста
Ростов-на-Дону , 28 Сентября, 23:08.
Акция в сдачи крови для онкобольных детей пройдёт в Ростове
Уфа, 28 Сентября, 20:29.
Экономический форум ШОС открылся в Уфе
Москва, 27 Сентября, 21:25.
Россия досрочно завершила процесс ликвидации химоружия
Санкт-Петербург, 27 Сентября, 19:11.
Игроки клуба ВХЛ доставлены в больницу
Уфа, 27 Сентября, 17:49.
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдёт в Уфе
Украина, 27 Сентября, 09:03.
В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ
США, 27 Сентября, 08:07.
В США строят 9-метровые образцы будущей стены с Мексикой
За рубежом, 27 Сентября, 07:00.
Китайские производители товаров от Иванки Трамп попали во внимание СМИ
Российская Федерация, 26 Сентября, 22:38.
Волну "телефонного терроризма" по России запустил боевик ИГ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия