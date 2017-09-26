Минтруд опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в России

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России составлен Министерством труда и социальной защиты на основе тех профессий, которые заявлены в органы службы занятости. Рейтинг составлен на период первого полугодия 2017 года.

С января 2017 года самыми высокооплачиваемыми профессии стали капитана корабля - ровно 500 тыс. руб., а также командира воздушного судна - 357 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров главный технолог золотодобывающей промышленности - 312 тыс. руб. Интересно отметить, что второй пилот самолета зарабатывает в 2 раза меньше - 180 тыс. руб. Эти данные приведены в документе опубликованном на сайте Минтруда.

В топ-10 хорошо оплачиваемых профессий вошли тренеры команд по хоккею, они получают около 300 тыс. руб., начальники участков строительства - зарплата 250 тыс., риск-менеджеры, стоматологи и инженеры-электрики - их зарплата составляет в среднем, около 200 тыс. руб. Аналитики IT-сферы, также могут получать до 190 тыс. рублей, по данным Минтруда.

По данным приведённым Росстатом, средняя зарплата по стране составляет на данный момент 38 700 рублей.