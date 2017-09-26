Культура

Алексей Мирный
26 Сентября, 2017 13:08

Никита Михалков выведен из Фонда кино

Никита Михалков.
Источник: DixiNews
#кино

#фильм

#Михалков
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.

Никита Михалков официально исключён из состава попечительского совета Фонда кино. В подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым документе о новом составе совета, фамилия председателя Союза кинематографистов отсутствует.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

На заседании коллегии Минкультуры, ещё 23 августа, Никита Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда. Причина выхода, по его словам, в "безответственности организации".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (или просто Фонд кино) создан в 1995 году для поддержки отечественного кинематографа, популяризация национальных картин в Российской Федерации и за рубежом.

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