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Алексей Мирный
25 Сентября, 2017 20:03
В Думе намерены анализировать эффективность депутатов в СМИ и соцсетях
Здание Госдумы.
Автор фото: Олег Яковлев
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.
Госдума обсуждает возможность внедрения системы, которая бы анализировала эффективность работы депутатов, отслеживая выполнение данных ими обещаний в социальных сетях и СМИ, а также во время выступлений на пленарных заседаниях палаты.
Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Есть возможность, анализируя социальные сети депутатов, посмотреть, насколько он [депутат] эффективен", - заявил он.
Володин уточнил, что в Госдуме введение такой системы пока только обсуждается. "Это должно быть интересно самим депутатам", - считает политик. Спикер отметил, что речь идет не только о социальных сетях и "лайках", но и о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме, а также в СМИ.
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