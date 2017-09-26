В Думе намерены анализировать эффективность депутатов в СМИ и соцсетях

Госдума обсуждает возможность внедрения системы, которая бы анализировала эффективность работы депутатов, отслеживая выполнение данных ими обещаний в социальных сетях и СМИ, а также во время выступлений на пленарных заседаниях палаты.

Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Есть возможность, анализируя социальные сети депутатов, посмотреть, насколько он [депутат] эффективен", - заявил он.

Володин уточнил, что в Госдуме введение такой системы пока только обсуждается. "Это должно быть интересно самим депутатам", - считает политик. Спикер отметил, что речь идет не только о социальных сетях и "лайках", но и о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме, а также в СМИ.