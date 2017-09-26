Власть

Алексей Мирный
25 Сентября, 2017 20:03

В Думе намерены анализировать эффективность депутатов в СМИ и соцсетях

Здание Госдумы.
Автор фото: Олег Яковлев
#ГосДума

#СМИ

#соцсети
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.

Госдума обсуждает возможность внедрения системы, которая бы анализировала эффективность работы депутатов, отслеживая выполнение данных ими обещаний в социальных сетях и СМИ, а также во время выступлений на пленарных заседаниях палаты.

Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Есть возможность, анализируя социальные сети депутатов, посмотреть, насколько он [депутат] эффективен", - заявил он.

Володин уточнил, что в Госдуме введение такой системы пока только обсуждается. "Это должно быть интересно самим депутатам", - считает политик. Спикер отметил, что речь идет не только о социальных сетях и "лайках", но и о выступлениях на пленарных заседаниях в Госдуме, а также в СМИ.

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