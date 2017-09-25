|
Алексей Мирный
25 Сентября, 2017 10:05
Со времён Гитлера впервые в парламент Германии попали правые националисты
Ангела Меркель
Источник: DixiNews
За рубежом, 25 Сентября - DIXINEWS.
Взрывом для германской политики на этих выборах стало и попадание в парламент правых националистов партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Первая партия правого толка после НСДАП Адольфа Гитлера, ушедшего в 1945 году.
Правую партию "Альтернатива для Германии" поддержали 12,6% избирателей.
Консервативный блок Ангелы Меркель таки одерживает победу на выборах в Бундестаг,он набрал около 33%. На 2-м месте закрепились всегда популярные среди немецкой общественности социал-демократы (СДПГ), хотя в этом созыве у них худшим в истории результат - 20,5%. За Свободную демократическую партию проголосовали 10,7%, за "зеленых" - 8,9%, за Левую партию - 9,2%.
После объявления данных всех экзитполов СДПГ сразу же заявила о намерении создать оппозицию. Таким образом, возможным остается лишь вариант сформировать правящую коалицию - "Ямайка". Сюда войдут ХДС/ХСС, свободные демократы, а также "зеленые". Немецкие политологи предупреждают, что правительство в данном формате может быть очень неустойчивым ввиду разногласий между входящими в него формированиями по целому ряду ключевых вопросов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия