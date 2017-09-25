Со времён Гитлера впервые в парламент Германии попали правые националисты

Взрывом для германской политики на этих выборах стало и попадание в парламент правых националистов партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Первая партия правого толка после НСДАП Адольфа Гитлера, ушедшего в 1945 году.

Правую партию "Альтернатива для Германии" поддержали 12,6% избирателей.

Консервативный блок Ангелы Меркель таки одерживает победу на выборах в Бундестаг,он набрал около 33%. На 2-м месте закрепились всегда популярные среди немецкой общественности социал-демократы (СДПГ), хотя в этом созыве у них худшим в истории результат - 20,5%. За Свободную демократическую партию проголосовали 10,7%, за "зеленых" - 8,9%, за Левую партию - 9,2%.

После объявления данных всех экзитполов СДПГ сразу же заявила о намерении создать оппозицию. Таким образом, возможным остается лишь вариант сформировать правящую коалицию - "Ямайка". Сюда войдут ХДС/ХСС, свободные демократы, а также "зеленые". Немецкие политологи предупреждают, что правительство в данном формате может быть очень неустойчивым ввиду разногласий между входящими в него формированиями по целому ряду ключевых вопросов.