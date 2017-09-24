Армия и оружие

Алексей Мирный
24 Сентября, 2017 14:03

США запустили новый спутник-шпион NROL-42

Ракета-носитель США Atlas V
Источник: DixiNews
#космос

#стратегия

#разведка
За рубежом, 24 Сентября - DIXINEWS.

Ракета-носитель США Atlas V на борту со спутником NROL-42 принадлежащего Национальному управлению военно-космической разведки (НУВКР) запущена сегодня в воскресенье со стартовой площадке на базе ВВС США Ванденберг, что в штате Калифорния.

Об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Информация об оборудовании спутника на данный момент не разглашается, а также сроки его эксплуатации и цели. Однако согласно НУВКР, NROL-42 "предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США", - приводит ТАСС информацию от первоисточника.

По данным же интернет-портала SpaceFlight, аппарат может нести также прибор HEO-4, оснащенный инфракрасными сенсорами, которые позволяют вести круглосуточное наблюдение за объектами на поверхности Земли. Как отмечают специалисты данного ресурса, основное предназначение NROL-42 - фиксирование ракетных пусков в Северном полушарии.

Отметим, данный пуск стал уже седьмым по счету для ULA только в нынешнем году и 121-м с момента основания этой компании в 2006-м. United Launch Alliance - совместное предприятие авиационных монополистов Boeing и Lockheed Martin. ULA в интересах НУВКР выполнило уже 25 миссий.

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