Политика

Алексей Мирный
24 Сентября, 2017 10:07

В Германии начались выборы в Бундестаг

Зал заседаний Бундестага
Автор фото: Markus Schreiber
Источник: AP Photo
#Германия

#выборы

#парламент
За рубежом, 24 Сентября - DIXINEWS.

Выборы в Бундестаг в воскресенье начались по всей Германии. Ровно в 08:00 (09:00 по Москве) открылись избирательные участки. Данные экзитполов можно ожедать в публикации не раньше 19:00 мск.

Согласно социологическим опросам, общественное мнение в данный момент на стороне Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а это, как известно блок Ангелы Меркель. Их рейтинг колеблется в районе 34-36%.

Второе место занимают социал-демократы возглавляемые Мартином Шульцем, у них 22-24%. Третьими вероятнее всего станут правые популисты из "Альтернативы для Германии", они могут попасть в Бундестаг впервые в истории партии. Рейтинг немецкой Левой партии примерно 9,5-11%, свободных демократов - 9-9,5%. Завершают ТОП "зеленые" - у них 7-8%.

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