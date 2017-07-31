Надзиратель колонии сам отправится за решётку

Младший инспектор охраны уфимской исправительной колонии №9, теперь уже бывший, осуждён за торговлю наркотиками. Мужчина был задержан сотрудниками МВД и отдела собственной безопасности УФСИН республики, ещё в феврале этого года.

Как сообщили в прокуратуре республики, при личном досмотре у него было обнаружено около одного грамма наркотического средства, которое он намеревался сбыть. Кроме того, полицейские изъяли весы, до тысячи пакетиков для расфасовки наркотиков и станок для их запаивания.

Следующие шесть с половиной лет 24-летний молодой человек проведёт в исправительной колонии строгого режима.