Спорт

Любовь Орлова
31 Июля, 2017 13:04

Международный марафон пройдет в Уфе

Пять тысяч спортсменов примут участие в международном марафоне, который пройдет в Уфе.
Источник: ufamarathon.ru
#спорт

#марафон

#бег
, 31 Июля - DIXINEWS.

17 сентября 2017 года по исторической части Уфы будут проложены дистанции. Ожидается участие около 5 тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира.

По словам организаторов, предусмотрено 4 дистанции: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 3 км. На данный момент на официальном сайте ещё открыта регистрация для всех желающих.

Отметим, марафон в Уфе пройдет уже в третий раз. 27 сентября 2015 года состоялся Первый Уфимский международный марафон. В нем приняли участие несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США.

«Наша главная цель, чтобы участник был доволен и горд тем, что пробежал марафон именно у нас в городе, приобщился к спорту сам, привлек своих друзей и семью, достиг новых спортивных высот», - рассказывает директор марафона Владислав Литвинчук.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
«Самара Арена» готова на 71%
Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде
1500 человек вышли на старт Volga Swim 2017
В этом разделе:
Московские полицейские играют в хоккей готовясь к поездке в США
Стало известно, какой бюджет будет у «Амкара» на новый сезон
Пять ватерполистов из Волгограда принимают участие в Чемпионате мира по водным видам спорта 2017

"За мир и дружбу": 60 лет назад в Москве открылся Фестиваль молодежи и студентов
Девочка выжила после недели в тайге
Красочный салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
Журналист RT оставил последнее сообщение за 6 часов до смерти
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надзиратель колонии сам отправится за решётку
Россия, Москва, 31 Июля, 14:11.
Россияне остались без дач
Уфа, 31 Июля, 13:04.
Международный марафон пройдет в Уфе
Воронеж, 31 Июля, 12:32.
Первый миллион тонн зерна собран в Воронежской области
Москва, 30 Июля, 21:06.
Здание под детский сад продают в Москве за 1 рубль
Москва, 30 Июля, 20:02.
Московские полицейские играют в хоккей готовясь к поездке в США
Москва, 30 Июля, 11:01.
Угрозы снижения качества воды из-за дождей нет - Мосводоканал
Москва, 29 Июля, 22:04.
В Москве хотят запретить гироскутеры в метро
Москва, 29 Июля, 21:07.
В Москве привлекут инвестиции в частное образование
Омск, 29 Июля, 14:40.
Омич проткнул воздушный шарик с высоты 48 метров и выиграл восемь тысяч
Российская Федерация, 29 Июля, 14:05.
Опубликован ТОП-100 главных песен столетия на русском языке
Москва, 29 Июля, 11:03.
По карте «Тройка» можно будет оплатить парковку
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт