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Любовь Орлова
31 Июля, 2017 13:04
Международный марафон пройдет в Уфе
Пять тысяч спортсменов примут участие в международном марафоне, который пройдет в Уфе.
Источник: ufamarathon.ru
, 31 Июля - DIXINEWS.
17 сентября 2017 года по исторической части Уфы будут проложены дистанции. Ожидается участие около 5 тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира.
По словам организаторов, предусмотрено 4 дистанции: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км и 3 км. На данный момент на официальном сайте ещё открыта регистрация для всех желающих.
Отметим, марафон в Уфе пройдет уже в третий раз. 27 сентября 2015 года состоялся Первый Уфимский международный марафон. В нем приняли участие несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США.
«Наша главная цель, чтобы участник был доволен и горд тем, что пробежал марафон именно у нас в городе, приобщился к спорту сам, привлек своих друзей и семью, достиг новых спортивных высот», - рассказывает директор марафона Владислав Литвинчук.
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