Первый миллион тонн зерна собран в Воронежской области

По мнению аграриев области, результат может превзойти ожидания, несмотря на холодное лето. Уборочная кампания в этом году стартовала гораздо позже, чем обычно, однако урожай уже немалый. Примерно, собирают по 42 центнера с гектара.

В прошлом году урожайность была гораздо ниже, подчеркивают аграрии.

Половина уже обследованного зерна – продовольственное. В дальнейшем, сельхозпроизводители рассчитывают, что урожайность и качество будет только лучше.

Напомним, в прошлом году в Воронежской области побили 30-летний рекорд и собрали урожай зерновых в 5 миллионов тонн. В этом году результат может превзойти ожидания. Главное, чтобы не помешала погода.