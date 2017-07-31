Общество

Любовь Орлова
31 Июля, 2017 12:32

Первый миллион тонн зерна собран в Воронежской области

Уборка урожая.
Автор фото: Денис Григорюк
#сельскоехозяйство

#уборка

#урожай

#зерно
, 31 Июля - DIXINEWS.

По мнению аграриев области, результат может превзойти ожидания, несмотря на холодное лето. Уборочная кампания в этом году стартовала гораздо позже, чем обычно, однако урожай уже немалый. Примерно, собирают по 42 центнера с гектара.

В прошлом году урожайность была гораздо ниже, подчеркивают аграрии.

Половина уже обследованного зерна – продовольственное. В дальнейшем, сельхозпроизводители рассчитывают, что урожайность и качество будет только лучше.

Напомним, в прошлом году в Воронежской области побили 30-летний рекорд и собрали урожай зерновых в 5 миллионов тонн. В этом году результат может превзойти ожидания. Главное, чтобы не помешала погода.

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