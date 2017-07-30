Здание под детский сад продают в Москве за 1 рубль

Двухэтажное здание недалеко от метро «Царицыно» предлагается спользовать для размещения детского сада и школы на льготных условиях аренды.

Организатором аукциона по данному объекту, который пройдет 14 сентября, выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Стоимость повторно выставленного на торги объекта снижена на 28 процентов. Таким образом, стартовая начальная цена ежегодной арендной платы составляет 6 млн рублей до момента перехода на ставку 1 руб. за 1 кв. м. Двухэтажное здание расположено по адресу: ул. Каспийская, д. 28, корп. 4 – в шаговой доступности от метро «Царицыно». Общая площадь – 1,8 тыс. кв. м. Будущий инвестор сможет разместить здесь детский сад и школу на 100 мест.

Здание, предлагаемое для долгосрочной аренды, расположено в районе с плотной жилой застройкой, развитой торговой инфраструктурой; окружено многоквартирными домами. Недалеко расположен парк «Царицыно».