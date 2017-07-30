Московские полицейские играют в хоккей готовясь к поездке в США

29 июля на льду центрального Дворца спорта ЦСКА команда полиции города Москвы по хоккею с шайбой обыграла профи-команду «Сахалин».

Правоохранители в данное время готовятся к участию во Всемирных играх полицейских и пожарных, которые пройдут в августе в Лос-Анджелесе (США).

В рамках подготовки, московские полицейские провели товарищеский матч с профессиональной ХК «Сахалин». Хоккеисты Сахалина - члены профессиональной Азиатской хоккейной лиги и, по словам пресс-службы УВД, их уровень сопоставим с Высшей хоккейной лигой России.

«Первые два периода прошли в упорной и динамичной игре и завершились со счетом 0:0. В третьем периоде наши ребята добавили в движении, результатом чего стала победная шайба Александра Осипенко из УВД по САО г. Москвы. 1:0 – итоговый счет этого матча», - отмечается в релизе пресс-службы УВД.