Общество

Алексей Мирный
30 Июля, 2017 11:01

Угрозы снижения качества воды из-за дождей нет - Мосводоканал

Пестовская плотина.
Источник: dgkh.mos.ru
#экология

#журналистика

#вода
Москва, 30 Июля - DIXINEWS.

«Мосводоканал» провел пресс-тур, в ходе которого журналисты и блогеры побывали на территории Акуловского гидроузла.

Они посетили Пестовскую плотину, Листвянскую ГЭС и водопроводный канал, по которому волжская вода подается на Восточную станцию водоподготовки.

На самой станции участники пресс-тура своими глазами увидели процесс очистки воды. На примере Восточной станции, недавно отметившей свой 80-летний юбилей, представители СМИ и блогеры узнали о работе гидротехнической системы на водохранилищах и канале имени Москвы, применяемых технологиях очистки природной воды. Конечно, всех волновал вопрос: повлияло ли нынешнее дождливое лето на качество питьевой воды в Москве?

Как заявила главный технолог управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Елена Столярова, погодные условия текущего дождливого лета не отразились на качестве воды, которую потребляют жители московского мегаполиса. Водоканал подает жителям питьевую воду гарантированного качества благодаря хорошо налаженной системе мониторинга за состоянием источников водоснабжения, заблаговременному прогнозу ситуации и оперативным мерам на станциях водоподготовки, в том числе и на Восточной станции.

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