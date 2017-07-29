В Москве привлекут инвестиции в частное образование

Город предлагает инвесторам возможность аренды двух зданий в Перово, предназначенных для частных школ, на льготных условиях по программе 1 рубль за 1 кв. м.

Частная школа и детский сад смогут здесь разместиться после ремонта.

Стартовая стоимость ежегодной аренды двухэтажного здания под школу – 4,2 млн рублей. Объект площадью чуть более одной тыс. кв. м расположен по адресу ул. Новогиреевская, 24А – в шаговом доступе от метро «Перово». Объект для размещения детского сада находится по адресу: Зеленый проспект, 59А – в шаговой доступности от метро «Новогиреевская». Стартовая стоимость аренды двухэтажного здания составляет 4 млн рублей ежегодно. Площадь здания – 980 кв. м.

Срок долгосрочной аренды обоих объектов составляет 49 лет. Инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды по программе 1 рубль за 1 кв. м после выполнения условий, предусмотренных лотовой документацией. В частности, арендатор должен выполнить ремонт, а также работы по приспособлению объекта под размещения объекта образования, условия по набору воспитанников и учащихся.