|
Алексей Мирный
29 Июля, 2017 21:07
В Москве привлекут инвестиции в частное образование
Вновь построенная школа.
Источник: dixinews.ru
Москва, 29 Июля - DIXINEWS.
Город предлагает инвесторам возможность аренды двух зданий в Перово, предназначенных для частных школ, на льготных условиях по программе 1 рубль за 1 кв. м.
Частная школа и детский сад смогут здесь разместиться после ремонта.
Стартовая стоимость ежегодной аренды двухэтажного здания под школу – 4,2 млн рублей. Объект площадью чуть более одной тыс. кв. м расположен по адресу ул. Новогиреевская, 24А – в шаговом доступе от метро «Перово». Объект для размещения детского сада находится по адресу: Зеленый проспект, 59А – в шаговой доступности от метро «Новогиреевская». Стартовая стоимость аренды двухэтажного здания составляет 4 млн рублей ежегодно. Площадь здания – 980 кв. м.
Срок долгосрочной аренды обоих объектов составляет 49 лет. Инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды по программе 1 рубль за 1 кв. м после выполнения условий, предусмотренных лотовой документацией. В частности, арендатор должен выполнить ремонт, а также работы по приспособлению объекта под размещения объекта образования, условия по набору воспитанников и учащихся.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт