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Алексей Мирный
29 Июля, 2017 22:04
В Москве хотят запретить гироскутеры в метро
Гироскутер.
Источник: dixinews.ru
Москва, 29 Июля - DIXINEWS.
В Мосгордуме предложили запретить кататься на гироскутерах и моноколесах в метро.
Об этом сообщает агентство РИАМО со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.
«Зачастую молодые люди пользуются гироскутерами и другими современными спортивными транспортными средствами для передвижения по платформе от вагона метро до эскалатора и обратно. Даже в часы пик, пользуясь тем, что они не указаны в правилах пользования метрополитена, подобно роликам, велосипедам или самокатам. А, значит, им не могут ни выговор сделать, ни оштрафовать», – сказала Святенко.
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