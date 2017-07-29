Общество

Алексей Мирный
29 Июля, 2017 22:04

В Москве хотят запретить гироскутеры в метро

Гироскутер.
Источник: dixinews.ru
#транспорт

#техника

#метро

#закон
Москва, 29 Июля - DIXINEWS.

В Мосгордуме предложили запретить кататься на гироскутерах и моноколесах в метро.

Об этом сообщает агентство РИАМО со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.

«Зачастую молодые люди пользуются гироскутерами и другими современными спортивными транспортными средствами для передвижения по платформе от вагона метро до эскалатора и обратно. Даже в часы пик, пользуясь тем, что они не указаны в правилах пользования метрополитена, подобно роликам, велосипедам или самокатам. А, значит, им не могут ни выговор сделать, ни оштрафовать», – сказала Святенко.

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