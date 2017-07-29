В Москве хотят запретить гироскутеры в метро

В Мосгордуме предложили запретить кататься на гироскутерах и моноколесах в метро.

Об этом сообщает агентство РИАМО со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко.

«Зачастую молодые люди пользуются гироскутерами и другими современными спортивными транспортными средствами для передвижения по платформе от вагона метро до эскалатора и обратно. Даже в часы пик, пользуясь тем, что они не указаны в правилах пользования метрополитена, подобно роликам, велосипедам или самокатам. А, значит, им не могут ни выговор сделать, ни оштрафовать», – сказала Святенко.