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Любовь Орлова
29 Июля, 2017 14:40

Омич проткнул воздушный шарик с высоты 48 метров и выиграл восемь тысяч

Омские крановщики протыкают воздушные шары и играют в "футбол"
Автор фото: Иван Рейзвих
#конкурс

#башенныйкран

#ловкость
Омск, 29 Июля - DIXINEWS.

28 июля в Омске шесть машинистов башенного крана соревновались в ловкости. Находясь на высоте 48 метров, они забивали мяч в ворота, «змейкой» проводили бетонный блок между столбиками, прокалывали воздушные шарики и попадали железным стержнем в трубу диаметром 200 мм.

Конкурс мастерства включал в себя теоретическую и практическую части. Каждый из шести участников в возрасте от 25 до 50 лет, представляющих омские строительные компании, прошёл пять испытаний на ловкость. Выполнять задания нужно было не только точно, но и быстро — на каждое отводилось три минуты.

Единственным, кто сумел закатить мяч в ворота с помощью большого бетонного куба, стал крановщик Шамшитдин Шихов.

Одним из самых зрелищных стал конкурс, в котором нужно было проколоть воздушные шарики с большой высоты. Это состязание участники назвали одним из самых сложных. Победителем данного этапа и всего конкурса в целом стал 25-летний крановщик Управления механизации-4 Максим Ковязин. Он справился с тремя шарами из пяти.

Как отмечают участники, подготовки к конкурсам никакой не было, всё делали сразу, на месте, руками и глазами.

Помимо грамоты, цветов и медали Максим Ковязин получил премию 8 тыс. руб. За второе место подарили 6 тыс. руб., а бронзовый победитель получил 4 тыс. руб.

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