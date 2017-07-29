Культура

Любовь Орлова
29 Июля, 2017 14:05

Опубликован ТОП-100 главных песен столетия на русском языке

Cто главных песен на русском языке (1917–2017).
Источник: expert.ru
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#Бернес
Российская Федерация, 29 Июля - DIXINEWS.

Составлен рейтинг ТОП-100 песен 1917 – 2017 годов.

Бесспорным лидером стала композиция Марка Бернеса «Темная ночь» (1943 года).

На втором месте расположилась песня Виктора Цоя «Группа крови» (1987 года). А третью позицию занимает также песня Цоя: Группа «Кино» - «Хочу перемен» (1985 года).

С четвертой по шестую строчку занимают военные композиции «День Победы» (1975), «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») (1970), ««Священная война» (1941)». Чуть ниже в рейтинге находятся песни Юрия Шевчука «Что такое осень», «Город золотой» Аквариума, «Я хочу быть с тобой» Наутилуса Помпилиуса.

Полный список главных композиций столетия можно посмотреть здесь .

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