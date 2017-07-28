По карте «Тройка» можно будет оплатить парковку

Оплатить парковку в столице и на закрытых городских стоянках со шлагбаумами можно будет по карте «Тройка».

Проект подготовил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы.

Сейчас паркоматы принимают банковские карты и парковочные карты, которые выпускаются номиналом 500 и 1000 рублей. Новым проектом предлагается полностью отказаться от специальных парковочных карт. Для оплаты стоянки картой «Тройка» ее нужно будет поднести к валидатору паркомата. При его использовании стоимость парковки будет округляться до рубля в меньшую сторону.