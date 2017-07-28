Общество

Алексей Мирный
29 Июля, 2017 09:06

Более 500 детсадов, школ и поликлиник построят в Новой Москве к 2035 году

Стройка в Москве.
Источник: dixinews.ru
#строительство

#дети

#медицина
Москва, 29 Июля - DIXINEWS.

320 детских садов, 170 школ и 125 поликлиник и больниц планируется построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2035 году.

Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«За первые пять лет на новых территориях прибавилось почти 50 социальных объектов. Причем год от года темпы строительства нарастают. В ТиНАО построили 30 детских садов на 6100 малышей, 10 школ на 9674 ученика и семь поликлиник на 1710 посещений в смену.», - сказал Жидкин.

По его словам, в этом году откроются еще три поликлиники, четыре школы, подстанция скорой помощи и не менее десяти садиков.

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