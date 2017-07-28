В столице проходит фотоконкурс «Планета Москва-2017»

Началось интернет-голосование, в ходе которого можно оценить работы полуфиналистов конкурса «Планета Москва-2017».

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

По его словам, проголосовать можно на странице Департамента в Facebook в номинациях «Архитектурная фотография», «Динамика мегаполиса», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Москва юбилейная. 870 лет Москве» и «Пейзаж». Голосование продлится до конца дня 3 августа.

«Конкурс проходит уже в пятый раз. В этом году в нем приняло участие 450 профессиональных фотографов и любителей. Авторы представили около 2 тысяч работ в основных номинациях конкурса. Жюри конкурса уже определило 382 работы, ставшие полуфиналистами», - рассказал Лёвкин.