В Москве прошло мероприятие посвященное популяризации науки

Открытая лекция "Есть ли у животных собственное Я?".

В парке Музеон, на Крымском валу, состоялось откытое мероприятие посвящённое популяризации науки.

Здесь уже в который раз собираются различные представители научной среды, чтоб доносить в интересной форме различные научные дефиниции до широкой общественности.

Ведущий открытой лекции Иван Хватов - заведующий центра биопсихологических исследований Московского института психоанализа, заведующий кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ, кандидат психологических наук. Он рассказал о роли психологии в жизни и эволюции человека, об экспериментах, которые доказывают или опровергают известные научные представления о социо-культурных и психологических аспектах животных и людей.

"Популяризация науки, которой занимаются даже самые именитые и профессиональные научные деятели, очень важна, так как она обуславливает будущее развитие нации. То на сколько грамотна, интеллектуально развита нация, полностью зависит от желания эту самую науку делать общедоступной. Сейчас мы приняли решение заняться продвижением науки в массы и надеемся получит от этого хорошие плоды в новых поколениях", - отметили организаторы лекции.