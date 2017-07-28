В Москве создадут новую комплексную зону «Калошино»

Производственные и общественно-жилые здания построят в промзоне «Калошино» на востоке столицы.

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

«В Правительстве Москвы находится на согласовании проект постановления о реорганизации части территории промзоны 53-I «Калошино» площадью 22,7 гектара. Планируется реорганизовать участки ПАО «Метромаш» с размещением общественно-жилой застройки. Здесь появится четыре общественно-жилых комплекса, в которых 291 тыс. кв. м составит жилье и почти 34 тыс. «квадратов» – нежилая недвижимость. Территорию обеспечат социальной инфраструктурой – встроенно-пристроенными детскими садами на 450 мест и школой на 1 000 мест», – рассказал Лёвкин.