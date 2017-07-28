Спиннер стал объектом научного исследования

В федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского занимаются всесторонним изучением психики человека. Сейчас внимание именитых профессоров привлёк спиннер.

Задача центра исследовать всё, что так или иначе влияет на психику человека. Правда в случае со спиннером влияние это весьма сомнительное. Крутящийся подшипник примитивен и, помимо вращения, в зависимости от модели, может ещё светиться или издавать звуки.

«Успокаивающего эффекта нет. Влияние на развитие ребёнка в положительную сторону тоже нет. Это на уровне лузганья семечек. Максимум - это развивает моторику, но чисто механически. Оно должно дальше как-то развивать. Должна быть система. Но системы нет», - рассказывает генеральный директор центра Зураб Кекелидзе.

Директор шоу-рума по продаже спиннеров Алиса Матвеева уверяет, что спиннер успокаивает нервную систему, развивает моторику рук детей и никакого вреда не наносит. «За безопасностью должны следить родители и не покупать маленьким детям тяжелые, громоздкие и с острыми краями спиннеры», - считает директор шоу-рума.

Но, по мнению специалистов, помимо острых краёв, есть другие риски. Учитывая, что подавляющее большинство владельцев дети школьного возраста, приносящиеся на уроки спиннеры, усердной учёбе не способствуют, а лишь отвлекают внимание и изменяют состояние сознания.

Заместитель главного врача по психолого-педагогической работе центра патологии речи и нейрореабилитации Ольга Серебровская считает, что степень измененного сознания может быть разной - от поверхностного до полного погружения в транс. «Конечно спиннер вряд ли может погрузить ребенка в транс, но то, что он отрывает его от реальности, то что он вмешивается в его психическую реальность и, безусловно, влияет на текущее психическое состояние, в этом я абсолютно уверена!», - подчёркивает Серебровская.

На сегодняшний день модельный ряд спиннеров огромен, также, как и их цена. Есть модели, довольно низкого качества, от 150 рублей. А есть и те, что стоят по несколько тысяч долларов, эксклюзивные модели.

Несмотря на огромные успех, интерес к спиннером стремительно падает, считает основатель шоу-рума по продаже спиннеров, интернет-маркетолог Александр Цай. «Спад колоссальный идёт, тренды пропадают и сейчас уже всё плохо в плане продаж. Мы всё это запускали в конце июня, и мы планировали, что этот тренд продержится до конца сентября максимум, то есть тренд на два-три месяца, не больше. Мы знали, тренд абсолютно точно упадёт», - говорит интернет-маркетолог.

Подобные тренды у подростков и детей появляются регулярно. Пару лет назад молодёжь сходила с ума по фингерборду, маленькому скейту для пальцев. А в конце прошлого века в топе были игрушки: йо-йо и кубик Рубика. Сейчас спрос на эти игрушки минимальный, судя по всему, в независимости от результатов исследований в институте им. Сербского, спиннер ожидает та же участь.