Исчезнувшие 60 миллионов на мост

Строительство капитального автомобильного моста к деревне Манагору начали ещё в 2011 году. Строители заколотили сваи, выстроили промежуточные опоры, навели два из семи пролетных строений и исчезли.

В маленькой деревушке Лемезинского сельсовета Иглинского района по последней переписи живет всего 46 человек. Добраться сюда всегда было непросто. После поворота с трассы начиналась глухая чаща с грунтовкой. И на последних подступах к деревне гостей встречал жуткий подвесной мостик.

Вначале 90-х через Лемезу возвели мост – на сваях. Попутно привели в порядок дорогу и сделали подвесную пешеходную переправу. Но строители где-то просчитались, и в первую же весну половодье вырвало мост с корнями и смыло течением. Конструкцию поймали за поворотом, насадили на сваи и опустили на дно, а сверху приладили перекрытие. Но и это не помогло: мост смывало неоднократно.

В 2011 году вопрос о строительстве моста к деревне снова стал на повестке дня. Было решено построить в Манагору капитальный автомобильный мост. Из госбюджета и внебюджетных организаций в общей сложности собрали 60 миллионов рублей.

В планах был мост на железобетонных сваях в каждой из шести поддерживающих металлических конструкций. Но стройка продлилась недолго, до следующего лета. Строители заколотили сваи, выстроили промежуточные опоры, навели два из семи пролетных строений и исчезли. К слову, закончились и все 60 миллионов.

Местные жители деревни рассказывают, что деревня потихоньку умирает. Сначала закрылась школа-десятилетка, потом убрали начальную, а детишек перевели в Нижнюю Лемезу в интернат. Затем закрылся медпункт, последним сдался магазин. Ближайшая больница находится в 73 километрах от посёлка, в райцентре – поселке Иглино.

«Раньше почтальон-герой три раза в неделю на велосипеде к нам ездил. И он отказался – тяжело. Теперь за пенсией гонца на вездеходе в сельсовет посылаем. Кто с большой земли к нам едет – продукты коробками везет, на всю деревню», - сетует местная жительница Манагоры.

На вопрос местных жителей об окончании строительства моста в районной администрации ответили, что «работы были приостановлены ввиду неясной ситуации в связи со строительством объекта». Другими словами, на окончание стройки не хватило денег. Чтобы довести все до ума, нужно еще как минимум 30 миллионов.

К слову, манагоровцы руки не опустили, по их словам, гневные письма местных жителей добрались уже до приемной президента Путина.

В сельсовете в Нижней Лемезе говорят, что пару недель назад приезжала делегация из правительства, которая осматривала недостроенный мост. Местные жители надеются, что дело сдвинется с мёртвой точки.