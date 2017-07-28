Артисты из Самары стали призерами Европейской олимпиады хоров в Риге

Самарский коллектив выступил на международном конкурсе в Латвии. В музыкальном состязании приняли участие самарцы из хора Ventus.

Артисты завоевали первое место в категории «Детские хоры» в открытом конкурсе. Второе место коллектив Ventus занял в конкурсе Grand Prix of Nations Riga 2017.

В этом году в хоровой олимпиаде участвовали более 5000 певцов из 30 стран, среди которых Россия, Канада, Китай, Германия, Греция, Великобритания, Дания, Эстония, Чехия, Фарерские острова, Финляндия, Нидерланды, Индонезия, Израиль, Италия, Польша, Португалия, Республика Корея, Швейцария, США, Румыния, ЮАР и др.

Самарскую область представлял хор Ventus из Детской центральной хоровой школы. Руководители хора - Светлана Ерастова и Ирина Федорова. Ребята сумели обойти более 150 соперников.

Хоровые игры – это самый крупный международный конкурс в этом музыкальном направлении.