Шоу-бизнес

Любовь Орлова
28 Июля, 2017 12:09

13- место в рейтинге Forbes занял ростовский рэпер Баста

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Источник: Geometria.ru
#рейтинг

#Forbes

#Баста
Ростов-на-Дону , 28 Июля - DIXINEWS.

Самый знаменитый ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, попал в список 50 богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта по версии журнала Forbes.

Создатели рейтинга учитывали три фактора: доход звезды за год, количество публикаций в средствах массовой информации и число запросов об участниках рейтинга в поисковых серверах.

Эксперты журнала Forbes сообщили, что Баста занял почетное 13-е место. За год музыкант заработал 2,6 млн долларов, поднявшись в рейтинге на четыре позиции.

В этом году впервые в рейтинг вошел еще один выходец из Ростова. Режиссер Кирилл Серебренников занял 39-ю строчку.

Лидером рейтинга стал нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Спортсмен заработал за год $14 млн. На втором месте Филипп Киркоров. Он получил более 7 млн долларов. Следом идут Григорий Лепс, Тимати и Дима Билан.

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