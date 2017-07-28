В Казани отменили «Велоночь»

По сообщению пресс-службы мэрии Казани, это произошло из-за того, что владелец бренда в этом году не принял участия в тендере, который был оглашён исполкомом столицы Татарстана в середине июля.

После объявления электронного аукциона, московским организаторам «Велоночи» было направлено предложение принять участие в нём. Но, как утверждают в мэрии, после продолжительной паузы прежние организаторы приняли решение не участвовать в обязательном аукционе.

При этом в мэрии отмечают, что 5 августа состоится другое мероприятие - массовая ночная прогулка под названием "Ночной Велофест".

Ранее 24 июля сообщалось, что «Велоночь» в Казани в очередной раз перенесли. Изначально она должна была пройти в июне, затем перенесли на середину июля. Позже появилась информация - на 5 августа.

Напомним, в прошлом году "Велоночь" прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.