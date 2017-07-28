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Любовь Орлова
28 Июля, 2017 10:35
В Казани отменили «Велоночь»
Велоночь в Казани.
Источник: vk.com/negonki
Казань, 28 Июля - DIXINEWS.
По сообщению пресс-службы мэрии Казани, это произошло из-за того, что владелец бренда в этом году не принял участия в тендере, который был оглашён исполкомом столицы Татарстана в середине июля.
После объявления электронного аукциона, московским организаторам «Велоночи» было направлено предложение принять участие в нём. Но, как утверждают в мэрии, после продолжительной паузы прежние организаторы приняли решение не участвовать в обязательном аукционе.
При этом в мэрии отмечают, что 5 августа состоится другое мероприятие - массовая ночная прогулка под названием "Ночной Велофест".
Ранее 24 июля сообщалось, что «Велоночь» в Казани в очередной раз перенесли. Изначально она должна была пройти в июне, затем перенесли на середину июля. Позже появилась информация - на 5 августа.
Напомним, в прошлом году "Велоночь" прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.
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