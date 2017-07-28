Общество

Любовь Орлова
28 Июля, 2017 10:35

В Казани отменили «Велоночь»

Велоночь в Казани.
Источник: vk.com/negonki
#велоночь

#велоспорт

#НочнойВелофест
Казань, 28 Июля - DIXINEWS.

По сообщению пресс-службы мэрии Казани, это произошло из-за того, что владелец бренда в этом году не принял участия в тендере, который был оглашён исполкомом столицы Татарстана в середине июля.

После объявления электронного аукциона, московским организаторам «Велоночи» было направлено предложение принять участие в нём. Но, как утверждают в мэрии, после продолжительной паузы прежние организаторы приняли решение не участвовать в обязательном аукционе.

При этом в мэрии отмечают, что 5 августа состоится другое мероприятие - массовая ночная прогулка под названием "Ночной Велофест".

Ранее 24 июля сообщалось, что «Велоночь» в Казани в очередной раз перенесли. Изначально она должна была пройти в июне, затем перенесли на середину июля. Позже появилась информация - на 5 августа.

Напомним, в прошлом году "Велоночь" прошла в конце мая и собрала почти 5 тысяч велолюбителей. Тема ночной велоэкскурсии была посвящена авиастроению и космонавтике.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Почти 2 млн рублей потратят на «Велоночь» в Казани
В этом разделе:
На Мамаевом кургане полностью вырубили деревья под автостоянку
К концу года в Воронеже появятся первые платные парковки
Ожидается подорожание проезда в общественном транспорте Челябинска

В Кабардино-Балкарии могут появиться дома из пластика
В Калининградскую область можно будет въезжать по электронным визам
Старший брат БалАЗа: в Кузбассе появился гигантский самосвал
Американский конгрессмен: нам пора прекратить попытки управлять всем миром
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казани отменили «Велоночь»
Пермь, 27 Июля, 17:26.
Стало известно, какой бюджет будет у «Амкара» на новый сезон
Санкт-Петербург, 27 Июля, 14:30.
Следственный комитет Ленобласти возглавил главный по коррупции из Петербурга
Волгоград, 27 Июля, 13:07.
На Мамаевом кургане полностью вырубили деревья под автостоянку
Воронеж, 27 Июля, 12:18.
К концу года в Воронеже появятся первые платные парковки
Москва, 27 Июля, 11:07.
46 московских коммерческих зданий освобождены от налогообложения
Москва, 27 Июля, 10:38.
В Москве задержали группу неонацистов торговавших оружием
Москва, 27 Июля, 09:32.
В Москве состоялось роуд-шоу по редевелопменту промзоны ЗИЛ
Красноярск, 26 Июля, 16:20.
В отношении главы Канска возбудили ещё одно уголовное дело
Челябинск, 26 Июля, 13:20.
Ожидается подорожание проезда в общественном транспорте Челябинска
Уфа, 26 Июля, 12:52.
Фестиваль близнецов в Уфе
Екатеринбург, 26 Июля, 12:14.
Уральский олигарх отметил "жемчужную свадьбу" живым концертом Scorpions
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт