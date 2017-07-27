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Любовь Орлова
27 Июля, 2017 17:26

870 млн рублей - бюджет «Амкара» на сезон

Футбол.
Источник: рссцсс.рф
#Амкар

#бюджет

#футбол

#финансирование
Пермь, 27 Июля - DIXINEWS.

Размер бюджета пермского футбольного клуба «Амкар» на сезон 2017-2018 годов озвучил на пресс-конференции генеральный директор клуба Игорь Резвухин. По сравнению с прошлым периодом финансирование увеличилось на 70 млн рублей.

Также он отметил, что клуб очень хотел бы выйти на другой уровень как в спортивном плане, так и в финансовом, но добиться этого трудно.

«Мы должны достойно представлять Пермский край в элите российского футбола и показывать красивую игру. Если ставить перед собой высокие цели, то для этого нужно иметь серьезную базу. Нужны футболисты высокого уровня. И, считаем, играть в Премьер-лиге с нашим бюджетом – уже неплохое достижение», – рассказал Резвухин.

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