870 млн рублей - бюджет «Амкара» на сезон

Размер бюджета пермского футбольного клуба «Амкар» на сезон 2017-2018 годов озвучил на пресс-конференции генеральный директор клуба Игорь Резвухин. По сравнению с прошлым периодом финансирование увеличилось на 70 млн рублей.

Также он отметил, что клуб очень хотел бы выйти на другой уровень как в спортивном плане, так и в финансовом, но добиться этого трудно.

«Мы должны достойно представлять Пермский край в элите российского футбола и показывать красивую игру. Если ставить перед собой высокие цели, то для этого нужно иметь серьезную базу. Нужны футболисты высокого уровня. И, считаем, играть в Премьер-лиге с нашим бюджетом – уже неплохое достижение», – рассказал Резвухин.