Власть

Любовь Орлова
27 Июля, 2017 14:30

Следственный комитет Ленобласти возглавил главный по коррупции из Петербурга

Павел Камчатный.
Источник: spbdnevnik.ru
#СК

#Следственныйкомитет

#Камчатный
Санкт-Петербург, 27 Июля - DIXINEWS.

Сегодня утром был представлен новый исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Ленинградской области - 46-летний полковник юстиции Павел Камчатный.

Ранее он занимал должность замруководителя петербургского Следкома. В городе Камчатный курировал экономику и преступления против государства.

Родился Павел Камчатный в Мурманской области. Приехал в Ленинград после окончания школы. Окончил юридический факультет РГПУ имени Герцена. Начинал карьеру в прокуратуре Петербурга, был следователем Выборгского района. Затем работал старшим следователем Северо-Западной транспортной прокуратуры, заместителем Ленинград-Витебского транспортного прокурора, заместителем Санкт-Петербургского прокурора на железнодорожном транспорте, следователем по особо важным делам отдела по расследованию коррупции и преступлений в сфере экономики Управления по расследованию особо важных дел прокуратуры Петербурга. Стал начальником этого же отдела.

После образования Следственного комитета при прокуратуре РФ в 2007 году, Камчатный возглавил отдел по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Петербурга. С 2011 по 2012 год руководил вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. С 2012 года работал в должности заместителя руководителя Следственного комитета Петербурга.

Предыдущий руководитель Следственного комитета Ленобласти Алексей Маяков ушел на пенсию 17 июня по собственному желанию.

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