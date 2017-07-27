На Мамаевом кургане полностью вырубили деревья под автостоянку

Деревья в Парке сталинградских вдов возле Мамаева кургана в Волгограде вырубили в рамках реконструкции парка к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Положительное заключение на проект реконструкции было подписано 19 июня 2017 года.

Проектом предусматривается обновление деревьев, обустройство дорожек, установка малых архитектурных форм и сооружение концептуального нового уличного освещения в парковой зоне слева от Мамаева кургана вдоль проспекта Ленина.

Как сообщили в комитете архитектуры администрации Волгоградской области, на месте зеленой зоны появится автостоянка на 239 мест и выставка военной техники, а также новый «дизайнерский» парк, в котором высадят 930 деревьев и 1600 кустарников, установят камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны.

Первое дерево в парке было посажено еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане. Мемориальный комплекс открыли в 1967 году, а парк начали создавать сами волгоградцы уже в 1965 году. Первое дерево посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, геройски погибшем при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья здесь начали сажать сотни горожан.

Фото «реконструированного» парка выложила профессор Волгоградского государственного медицинского университета Наталья Латышевская. На своей странице в одной из социальных сетей она не скрывала горечи разочарования: «Попробовала посчитать количество уничтоженных сосен, на 18 остановилась, сердце сжалось. А еще уничтожены здоровые вязы, кусты сирени. Я думаю, как минимум, этим фактом должна озаботиться природоохранная прокуратура. Хотя, похоже, повязка на глазах не только у Фемиды в нашем городе. Волгоград - последний во всяких рейтингах. Чему удивляться».