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Любовь Орлова
27 Июля, 2017 12:18
К концу года в Воронеже появятся первые платные парковки
Зона платной парковки.
Источник: htss.kz
Воронеж, 27 Июля - DIXINEWS.
Они будут располагаться в центре, у Центрального рынка и на прилегающих улицах.
Белгородская компания, победившая в конкурсе на организацию платных парковок в Воронеже, уже представила мэрии проектное предложение.
Отметим, обустраивать платные парковочные места будет концессионер за собственные средства, отчисляя не менее 25% доходов в городскую казну. По расчетам, в центре Воронежа платными станут 6 тысяч паркомест. На данный момент, из-за нарушений ПДД центр вмещает в 2 раза больше машин.
По словам чиновников, первые 3 тысячи мест появятся до декабря этого года. В первое время они будут работать бесплатно в пилотном режиме, после стоимость за час стоянки авто составит 40 рублей. Весной 2018 года построят ещё 3 тысячи мест. Впрочем, в мэрии сейчас ещё только изучают предложение компании. Если городские власти останутся довольны, то концессионер сможет приступить к разработке самого проекта.
Важно отметить, что по плану бесплатных парковочных мест в центре не останется. Водителям, не готовым платить за парковку, предлагают пересесть на общественный транспорт. Предполагается, что в 2018 году авто можно будет оставить на въезде в центр – в специально отведённых местах.
Как рассказал руководитель управления транспорта Воронежа Владимир Анисимов, уже стартовала работа по поиску и проектированию мест так называемых перехватывающих парковок, где стоимость будет либо совсем минимальной, либо абсолютно бесплатной.
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