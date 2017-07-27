Общество

Любовь Орлова
27 Июля, 2017 12:18

К концу года в Воронеже появятся первые платные парковки

Зона платной парковки.
Источник: htss.kz
#транспорт

#авто

#парковки

#платныепарковки
Воронеж, 27 Июля - DIXINEWS.

Они будут располагаться в центре, у Центрального рынка и на прилегающих улицах.

Белгородская компания, победившая в конкурсе на организацию платных парковок в Воронеже, уже представила мэрии проектное предложение.

Отметим, обустраивать платные парковочные места будет концессионер за собственные средства, отчисляя не менее 25% доходов в городскую казну. По расчетам, в центре Воронежа платными станут 6 тысяч паркомест. На данный момент, из-за нарушений ПДД центр вмещает в 2 раза больше машин.

По словам чиновников, первые 3 тысячи мест появятся до декабря этого года. В первое время они будут работать бесплатно в пилотном режиме, после стоимость за час стоянки авто составит 40 рублей. Весной 2018 года построят ещё 3 тысячи мест. Впрочем, в мэрии сейчас ещё только изучают предложение компании. Если городские власти останутся довольны, то концессионер сможет приступить к разработке самого проекта.

Важно отметить, что по плану бесплатных парковочных мест в центре не останется. Водителям, не готовым платить за парковку, предлагают пересесть на общественный транспорт. Предполагается, что в 2018 году авто можно будет оставить на въезде в центр – в специально отведённых местах.

Как рассказал руководитель управления транспорта Воронежа Владимир Анисимов, уже стартовала работа по поиску и проектированию мест так называемых перехватывающих парковок, где стоимость будет либо совсем минимальной, либо абсолютно бесплатной.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Ожидается подорожание проезда в общественном транспорте Челябинска
В Москве выставят на торги семь проектов ТПУ
Волгоградский железнодорожный парк пополнился новейшими пассажирскими вагонами
В этом разделе:
На Мамаевом кургане полностью вырубили деревья под автостоянку
Уральский олигарх отметил "жемчужную свадьбу" живым концертом Scorpions
Cуперсовременные фонари установили в Омске

В Калининградскую область можно будет въезжать по электронным визам
В контактном зоопарке в Саратове леопард напал на девочку
Старший брат БалАЗа: в Кузбассе появился гигантский самосвал
Американский конгрессмен: нам пора прекратить попытки управлять всем миром
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
870 млн рублей - бюджет «Амкара» на сезон
Санкт-Петербург, 27 Июля, 14:30.
Следственный комитет Ленобласти возглавил главный по коррупции из Петербурга
Волгоград, 27 Июля, 13:07.
На Мамаевом кургане полностью вырубили деревья под автостоянку
Воронеж, 27 Июля, 12:18.
К концу года в Воронеже появятся первые платные парковки
Москва, 27 Июля, 11:07.
46 московских коммерческих зданий освобождены от налогообложения
Москва, 27 Июля, 10:38.
В Москве задержали группу неонацистов торговавших оружием
Москва, 27 Июля, 09:32.
В Москве состоялось роуд-шоу по редевелопменту промзоны ЗИЛ
Красноярск, 26 Июля, 16:20.
В отношении главы Канска возбудили ещё одно уголовное дело
Челябинск, 26 Июля, 13:20.
Ожидается подорожание проезда в общественном транспорте Челябинска
Уфа, 26 Июля, 12:52.
Фестиваль близнецов в Уфе
Екатеринбург, 26 Июля, 12:14.
Уральский олигарх отметил "жемчужную свадьбу" живым концертом Scorpions
Владивосток, 26 Июля, 11:32.
СМИ: В Приморье силовики задержали вице-губернатора Евгения Вишнякова
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт