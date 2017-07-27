В Москве задержали группу неонацистов торговавших оружием

В Москве ФСБ разоблачила группу неонацистов, торговавших оружием, сообщил Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что преступники также занимались организацией нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.

Организатора криминального бизнеса и его сообщников задержали 25-26 июля в Москве и Подмосковье. У них изъяли пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов ("ПМ", "Наган", "ТТ"), ручные осколочные гранаты ("Ф-1", "РГД-5") и три килограмма тротила. Также силовики обнаружили у задержанных множество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления.

Возбуждено дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном изготовлении оружия. Следователи выясняют, причастны ли задержанные к совершению преступлений на территории России.