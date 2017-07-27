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Алексей Мирный
27 Июля, 2017 10:38
В Москве задержали группу неонацистов торговавших оружием
Штурмовая винтовка АКМ.
Источник: dixinews.ru
Москва, 27 Июля - DIXINEWS.
В Москве ФСБ разоблачила группу неонацистов, торговавших оружием, сообщил Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что преступники также занимались организацией нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.
Организатора криминального бизнеса и его сообщников задержали 25-26 июля в Москве и Подмосковье. У них изъяли пулемет "Дегтярева", семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата "Калашникова", 37 пистолетов и револьверов ("ПМ", "Наган", "ТТ"), ручные осколочные гранаты ("Ф-1", "РГД-5") и три килограмма тротила. Также силовики обнаружили у задержанных множество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления.
Возбуждено дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном изготовлении оружия. Следователи выясняют, причастны ли задержанные к совершению преступлений на территории России.
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