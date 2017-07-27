46 московских коммерческих зданий освобождены от налогообложения

Из перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости, исключено 46 объектов.

Их общая площадь 152 тыс. метров квадратных. Соответствующие изменения утверждены Правительством Москвы.

Большинство зданий исключено из перечня, поскольку фактически не используются в торгово-офисных целях, что подтверждено Госинспекцией по недвижимости в результате их повторных обследований. Для назначения повторных мероприятий владельцы зданий в нормативно установленные сроки обратились в Межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов налогообложения Правительства Москвы.

Другие объекты исключены в связи с уточнением данных госкадастра недвижимости. Так, вид разрешенного использования земельных участков, на которых расположены некоторые здания, после утверждения перечня, но до 1 января 2017 года, изменился, и данные здания более не попадали под критерии налогообложения от кадастровой стоимости.