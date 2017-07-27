Экономика

Алексей Мирный
27 Июля, 2017 09:32

В Москве состоялось роуд-шоу по редевелопменту промзоны ЗИЛ

Проект будущего облика промзоны ЗИЛ.
Источник: dixinews.ru
#строительство

#технопарк

#ЗИЛ
Москва, 27 Июля - DIXINEWS.

Власти Москвы провели мероприятие для инвесторов проекта по редевелопмента промзоны ЗИЛ.

Роуд-шоу организовано Департаментом города Москвы по конкурентной политике совместно с ПАО «АМО ЗИЛ».

Презентация проекта развития территории, где должны появиться технопарк и Музей АМО ЗИЛ, состоялась 26 июля. Стать частью масштабного проекта по реорганизации крупнейшей промышленной зоны в Москве инвесторы могут, заключив договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Корпус». Участие в обсуждении инвестиционного потенциала проекта приняли эксперты коммерческой недвижимости и представители бизнес-сообщество.

«Стартовая стоимость договора купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале составляет 1,13 млрд рублей. Будущему собственнику предстоит обеспечить демонтаж существующих зданий и сооружений в случае необходимости, после чего перейти к реконструкции и строительству. Объекты будущего технопарка суммарной площадью порядка 114 тыс кв. метров должны быть введены в эксплуатацию не позднее июня 2022 года», - отметили организаторы роуд-шоу.

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