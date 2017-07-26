Власть

Любовь Орлова
26 Июля, 2017 16:20

В отношении главы Канска возбудили ещё одно уголовное дело

Глава Канска Надежда Качан.
Источник: tvk6.ru
#пожар

#уголовноедело

#главагорода
Красноярск, 26 Июля - DIXINEWS.

По факту халатности главы г. Канска Красноярского края Надежды Качан следователи возбудили уже 2 уголовных дела.

По версии следствия, Надежде Качан было известно о возгорании жилых домов 24 мая нынешнего года. Однако глава города своевременно не установила режим ЧС и с запозданием оповестила граждан, что повлекло масштабное распространение огня.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Надежды Качан из-за того, что с 29 марта 2016 г. по 7 мая 2017 г. она не принимала мер к ликвидации отходов лесопилки, из-за возгорания которых в начале мая в городе сгорело 73 дома.

Как выяснили в ведомстве, о возможной угрозе таких отходов глава города была осведомлена. Более того, она проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок. В начале июля в Канске снова загорелись мусор и опилки на территории предприятия, занимающегося распилом древесины. Моральный ущерб, после произошедших в Канске пожаров, составил более 67 млн руб, – сообщили в прокуратуре.

Из бюджета Красноярского края на жилье для погорельцев выделили 350 млн руб. В Канске на часть этой суммы построят 60-квартирный дом. Однако получить законную социальную выплату удалось не всем погорельцам.

Напомним, местные жители, недовольные бездействием властей во время пожара, вышли на митинг против главы города. Отставки Надежды Качан они требуют с 2016 года.

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