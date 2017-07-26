Общество

Любовь Орлова
26 Июля, 2017 13:20

Ожидается подорожание проезда в общественном транспорте Челябинска

Общественный транспорт Челябинска.
Источник: m.doctor.74.ru
#транспорт

#общественныйтранспорт

#проезд

#подорожание
Челябинск, 26 Июля - DIXINEWS.

Утром 26 июля стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте собираются уровнять с ценой билета в маршрутных такси — до 23 рублей. Для подведомственных организаций заявление не стало неожиданностью. По их словам, цена проезда давно нуждалась в пересмотре.

По словам руководителя аппарата МУП «ЧелябГЭТ» Сергея Слесаренко, себестоимость и цена проезда давно не соответствуют. Повышение цены проезда экономически обоснованно, разговоры ведутся давно, в бумагу еще не превращено, подчёркивает Слесаренко. Руководители организаций ждут «отмашки» от Управления транспорта.

Троллейбусы и трамваи намерены держать на высоком уровне качество услуг, чтобы не было оттока пассажиров к частным перевозчикам.

В управлении транспортом мэрии подтвердили информацию, что в августе 2017 года проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Челябинска подорожает на три рубля.

Напомним, в марте 2017 года в маршрутных такси выросла цена проезда. Она составила 23 рубля. Стоимость в общественном транспорте составляла 20 рублей.

Данная новость вызвала негодование у жителей города. В частности, пользователи социальной сети сетуют на качество предоставляемых услуг, и отмечают, что нормальных машин на маршрутах как не было, так и нет. А некоторые и вовсе возмущены подобным решением властей, так как недавно среди жителей обсуждался вопрос о снижении стоимости проезда, а здесь – подорожание.

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