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Любовь Орлова
26 Июля, 2017 12:52
Фестиваль близнецов в Уфе
Фестиваль близнецов.
Источник: kuban24.tv
Уфа, 26 Июля - DIXINEWS.
В башкирской столице пройдёт один из самых необычных фестивалей. Меропряитие планируют провести уже в это воскресенье, 30 июля, в парке «Волшебный мир».
Организаторы обещают уфимцам насыщенную развлекательную программу. Как и в прошлом году, в рамках мероприятия выберут самых похожих, самых творческих и других самых-самых близнецов. По словам оргкомитета, номинаций хватит на всех. В парк развлечений в этот день приглашают не только близнецов, но и двойняшек, тройняшек. Праздник рассчитан не только на детей и молодёжь, организаторы ждут близнецов любого возраста.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что гостей ждут конкурсы, дефиле, праздничный концерт, а завершится всё пенной дискотекой.
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