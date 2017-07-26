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Любовь Орлова
26 Июля, 2017 12:52

Фестиваль близнецов в Уфе

Фестиваль близнецов.
Источник: kuban24.tv
#парк

#фестиваль

#близнецы
Уфа, 26 Июля - DIXINEWS.

В башкирской столице пройдёт один из самых необычных фестивалей. Меропряитие планируют провести уже в это воскресенье, 30 июля, в парке «Волшебный мир».

Организаторы обещают уфимцам насыщенную развлекательную программу. Как и в прошлом году, в рамках мероприятия выберут самых похожих, самых творческих и других самых-самых близнецов. По словам оргкомитета, номинаций хватит на всех. В парк развлечений в этот день приглашают не только близнецов, но и двойняшек, тройняшек. Праздник рассчитан не только на детей и молодёжь, организаторы ждут близнецов любого возраста.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что гостей ждут конкурсы, дефиле, праздничный концерт, а завершится всё пенной дискотекой.

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