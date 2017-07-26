Общество

Любовь Орлова
26 Июля, 2017 12:14

Уральский олигарх отметил "жемчужную свадьбу" живым концертом Scorpions

Алтушкин Игорь Алексеевич - предприниматель, входит в список Forbes.
Источник: ob-zor.ru
#Алтушкин

#олигарх

#свадьба
Екатеринбург, 26 Июля - DIXINEWS.

Легендарная группа Scorpions прилетела в Россию на частный концерт, приуроченный 30-летней годовщине свадьбы уральского олигарха Игоря Алтушкина. Помимо рок-музыкантов, гостей развлекала команда КВН «Союз» и итальянский певец Пупо.

Торжество проходило в отеле Hayatt. Среди гостей вечера были боксер Сергей Ковалев, звезда "Уральских пельменей" Сергей Исаев и резидент шоу Comedy Club Михаил Галустян.

К слову Алтушкин входит в список «200 богатейших бизнесменов России 2017» по версии журнала Forbes (47 место). Много лет он занимает пост руководителя «Русской медной компании» и является одним из инициаторов строительства «Храма-на-воде».

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