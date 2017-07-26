В Москве отметили 140-ю годовщину премьеры «Лебединого озера»

Вчера, 25 июля состоялось открытие выставки посвященной 140-й годовщине премьеры «Лебединого озера» на сцене Большого театра.

Мероприятие прошло в стенах музея «П.И. Чайковский и Москва».

Здесь выставлены подлинные материалы фондов Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, а также предметы из личных коллекций.

Эскизы костюмов и афиши мероприятий являются основными экспонатами выставки. Отдельное место в экспозиции занимают личные вещи знаменитых русских и советским балерин. Они выступали на сценах Большого и Мариинского театров (Ленинградский государственный театр оперы и балета им. С.М. Кирова - во времена СССР). Это пуанты, платья и украшения Веры Трефиловой, Агриппины Вагановой, Ольги Лепешинской, Майи Плисецкой, а также Елены Рябинкиной.

Для гостей выставки сыграл на фортепиано обладатель приза Серебряный Щелкунчик - Павел Носаканов. Также выступили балерины с хореографическими миниатюрами.

«Для всех нас это приятный сюрприз. Я очень рад, что наполняется новыми вехами то, что, казалось бы, совершенно известным. Хорошо, что появляются новые музыковеды, и что особо приятно, приезжают они издалека. Соответственно, поднимается конкурентная роль провинции», - отметил известный деятель искусства, советский и российский музыковед и педагог, а также экс-министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Сергеевич Соколов.