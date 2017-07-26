СМИ: В Приморье силовики задержали вице-губернатора Евгения Вишнякова

Евгений Вишняков - вице-губернатор Приморского края попал во внимания федеральных силовых структур.

По информации ИА PrimaMedia , 26 июля в администрации Приморского края прошел обыск, а вице-губернатор был задержан.

Полиция и СК пока официально эту информацию особо не разглашают. Однако известно, что на данный момент Евгений Вишняков находится в отпуске. Пресс-служба местной администрации информацией о его местонахождении не располагает. На звонки по телефону вице-губернатор не отвечает.

По некоторой информации, интерес полиции связан с вопросом энергетики и городом Уссурийском. Ранее Евгений Вишняков был куратором департамента энергетики Приморского края. Затем Вишняков был назначен замгубернатора, еще в феврале 2015 года. Перед этим он поработал вице-губернатором Забайкальского края, а также вице-премьером правительства этого региона. Довольно продолжительное время работал в ГК "Росатом".

В Приморском крае, согласно официальному сайту администрации, Евгений Вишняков курирует вопросы ЖКХ, тарифообразования, топливно-энергетического комплекса, госжилнадзора, а также вопросы охраны окружающей среды и лесохозяйства. Также он заведует вопросами МЧС.

"Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна “Лайонрок“. По моему поручению теперь он займётся выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов", – отметил губернатор края.