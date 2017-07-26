Общество

Любовь Орлова
26 Июля, 2017 08:47

Cуперсовременные фонари установили в Омске

Монтаж линии наружного освещения.
Источник: ngs55.ru
#город

#освещение
Омск, 26 Июля - DIXINEWS.

По информации городских властей, стоимость монтажа линии наружного освещения составила 8 миллионов рублей.

Всю сумму на обновление уличного освещения выделили из бюджета города. Светильники оборудованы по последнему слову техники. Связь линии наружного освещения с центральным диспетчерским пунктом обеспечивается через сеть с помощью GSM/GPRS-модемов.

Установка новых фонарей в Кировском округе Омска по улице 2-й Солнечной завершена, общая протяженность - почти 2,8 километра. Об этом рассказал директор департамента строительства Омска Илья Трушников на встрече с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым.

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