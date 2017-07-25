Общество

Любовь Орлова
25 Июля, 2017 17:42

Контрацептивы станут дешевле, вопрос решает ФАС

Источник: https://vk.com
Россия, Москва, 25 Июля - DIXINEWS.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит предложение для снижения стоимости презервативов в России. Данное предложение планируется представить в третьем квартале 2017 года.

Ранее, с докладом по теме «ВИЧ – как сохранить свою жизнь и здоровье близких. Практики НКО» выступала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Участники сессии обратили внимание на проблему высокой цены барьерных контрацептивов.

Пресс-служба антимонопольного ведомства передаёт, что в настоящее время проводится анализ рынка барьерных контрацептивов для разработки механизмов, которые будут способствовать снижению цен.

ФАС уже обсудила вопросы ценообразования на барьерные контрацептивы с Роспотребнадзором. Надлежащие запросы информации уже подготовлены и направлены в адрес хозяйствующих субъектов.

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