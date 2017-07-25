|
Любовь Орлова
25 Июля, 2017 16:52
Небо Волгограда заволокла гигантская туча
Небо над Волгоградом.
Автор фото: Петр Лукашин
Волгоград, 25 Июля - DIXINEWS.
В Волгограде с нетерпением ждут дождь. Тёмная туча движется с левобережья Волги и нависла над центром города.
Однако, по сообщениям синоптиков, осадков сегодня не ожидалось.
"25 и 26 июля – дни без осадков. Температура воздуха днем повысится до +34ºС", – такой прогноз дают специалисты Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Дождь и грозы волгоградцы ждут почти неделю – синоптики прогнозировали непогоду в условиях пожароопасности еще с 19 июля.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт