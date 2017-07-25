Небо Волгограда заволокла гигантская туча

В Волгограде с нетерпением ждут дождь. Тёмная туча движется с левобережья Волги и нависла над центром города.

Однако, по сообщениям синоптиков, осадков сегодня не ожидалось.

"25 и 26 июля – дни без осадков. Температура воздуха днем повысится до +34ºС", – такой прогноз дают специалисты Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь и грозы волгоградцы ждут почти неделю – синоптики прогнозировали непогоду в условиях пожароопасности еще с 19 июля.