Общество

Любовь Орлова
25 Июля, 2017 16:52

Небо Волгограда заволокла гигантская туча

Небо над Волгоградом.
Автор фото: Петр Лукашин
#погода

#осадки

#синоптики
Волгоград, 25 Июля - DIXINEWS.

В Волгограде с нетерпением ждут дождь. Тёмная туча движется с левобережья Волги и нависла над центром города.

Однако, по сообщениям синоптиков, осадков сегодня не ожидалось.

"25 и 26 июля – дни без осадков. Температура воздуха днем повысится до +34ºС", – такой прогноз дают специалисты Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь и грозы волгоградцы ждут почти неделю – синоптики прогнозировали непогоду в условиях пожароопасности еще с 19 июля.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В Волгоградской области появятся четыре новые метеостанции
В Ростовской области прошло редкое и опасное природное явление
В этом разделе:
В Московских терцентрах организуют «комнаты прохлады» с настольными играми
В Москве осталось 53 пятиэтажки предназначенные к сносу
Контрацептивы станут дешевле, вопрос решает ФАС

"Победа" обещает сажать самолет сразу же, как обнаружит курильщика
В СФ предлагают ввести санкции в отношении ряда польских политиков
Вице-президент Ирака высоко оценил усилия РФ в борьбе с терроризмом
"Черная махина" Северного флота по пути на парад поразила европейцев
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агрофирма «Мясо» создаёт новое кромозаготовительное звено
Москва, 25 Июля, 20:05.
В Московских терцентрах организуют «комнаты прохлады» с настольными играми
Москва, 25 Июля, 19:08.
В Москве осталось 53 пятиэтажки предназначенные к сносу
Россия, Москва, 25 Июля, 17:42.
Контрацептивы станут дешевле, вопрос решает ФАС
Волгоград, 25 Июля, 16:52.
Небо Волгограда заволокла гигантская туча
Ростов-на-Дону , 25 Июля, 16:28.
Ростовчанин Александр Хуруджи метит на пост Президента России
Москва, 25 Июля, 16:07.
В Музее Победы в Москве открылась «Школа безопасности»
Москва, 25 Июля, 15:08.
Производители беспилотников и городского электротранспорта получат субсидии
Москва, 25 Июля, 14:02.
Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах
Самара, 24 Июля, 23:56.
«Самара Арена» готова на 71%
Казань, 24 Июля, 16:28.
Почти 2 млн рублей потратят на «Велоночь» в Казани
Нижний Новгород, 24 Июля, 15:48.
Международные соревнования по парусному спорту стартовали в Нижнем Новгороде
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт